Пять самых жестких ДТП в 2021 году

Госавтоинспекция привела пять примеров ДТП с особо тяжкими последствиями. Такими признают аварии, в которых гибнет от пяти человек, либо суммарно лишаются жизни и получают травмы 10 и более человек, говорится в отчете ГИБДД о дорожно-транспортной аварийности за первые девять месяцев 2021 года.

Фото: МЧС России по Ставропольскому краю МЧС России по Ставропольскому краю

Так, 23 июля в Республике Тыва в 10 часов вечера нетрезвый водитель, у которого не было прав, за рулем незарегистрированного Chevrolet Niva вылетел с дороги, после чего внедорожник перевернулся. Погибли пять пассажиров, включая водителя и несовершеннолетнюю. Следом в Тыве вечером 26 июля мужчина за рулем минивэна Toyota Estima тоже вылетел с трассы, его машина перевернулась. До приезда скорой помощи скончались все четверо пассажиров и водитель, который был пьян и ездил без удостоверения.

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В Ставропольском крае в ДТП 29 августа попали сразу два пьяных водителя. На третий час езды мужчина за рулем Honda во время обгона выехал на встречную полосу (маневр на этом участке был разрешен) и столкнулся с Lada Niva, которой управлял другой нетрезвый водитель. После этого Honda врезалась в двигающуюся попутно Mitsubishi, наехала на ограждение и перевернулась. Отечественный внедорожник со вторым пьяным водителем столкнулся с Toyota Corolla, которая двигалась в одном направлении с ним. Погибли семь человек: водитель Honda и три его пассажира, водитель Lada и два его пассажира, в том числе несовершеннолетний.

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Другое серьезное ДТП (на фото выше) произошло в Саратовской области днем 20 августа, когда водитель Lada Largus нарушил очередность проезда. Мужчина, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с «КАМАЗом». Легковушка оказалась на «встречке», где с ней столкнулся грузовой Volvo. Погибли пять человек — водитель Lada и четыре пассажира, включая двух несовершеннолетних. Три человека получили травмы — водители грузовиков и пассажирка Largus, которая находилась в детском кресле. Отмечается, что водитель Lada восемь раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, а на месте ДТП обнаружились недостатки технических средств организации дорожного движения.

Наконец, в Магаданской области днем 8 июля аварию устроил водитель вахтового автобуса на базе «КАМАЗа». Мужчина, который находился за рулем пять часов, во время обгона по встречной полосе столкнулся с УАЗ «Патриот». Водитель внедорожника скончался до приезда скорой помощи, 11 пассажиров автобуса получили ранения.