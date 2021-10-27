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Прототип нового кроссовера Maserati попал в серьёзную аварию во время испытаний

Motor.ru
2 часа назад

В Сети опубликовали фотографии инцидента, произошедшего на кольцевой развязке площади Пьяцца Полония в итальянском Турине. На снимках запечатлён прототип кроссовера Maserati Grecale, покрытый маскировочной пленкой. Судя по всему, водитель будущей новинки не справился с управлением, в результате чего врезался в столб. Испытатель отделался лёгким испугом, однако автомобиль получил серьёзные повреждения.

Прототип нового кроссовера Maserati попал в ДТП
Фото: wilcoblok / Instagramwilcoblok / Instagram

Премьера нового кроссовера Maserati Grecale ожидалась 16 ноября. Однако из-за глобальной нехватки полупроводниковых микрочипов её перенесли на весну следующего года. В связи с этим итальянские специалисты продолжают испытания разных модификаций автомобиля в городских условиях. Очередной прототип обкатывали на дорогах Турина.

wilcoblok / Instagram

По неизвестным причинам на круговом движении водитель кроссовера не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в столб. В результате столкновения передняя часть Grecale оказалась сильно повреждена. Кроме того, в ДТП пострадал автомобиль Ford.

Новый Maserati Grecale построят на платформе Alfa Romeo Stelvio. Ожидается, что новинка будет доступна в бензиновом, дизельном и гибридном исполнении. Кроме того, для модели разработают полностью электрическую версию. По оценкам специалистов, будущий кроссовер станет прямым конкурентом Porsche Macan, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.

В конце августа стало известно, что Maserati Grecale обзаведётся «заряженной» версией. Ожидается, что исполнение под названием Trofeo, которое составит конкуренцию Porsche Macan GTS, оборудуют 450-сильным мотором.

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