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Жертвами ДТП в Тверской области стали три человека

Газета.Ruиещё 3
53 минуты назад

В Зубцовском районе Тверской области водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107, сообщает газета «Тверские ведомости».

Жертвами ДТП в Тверской области стали три человека
Фото: МЧС России по Тверской областиМЧС России по Тверской области

По данным издания, инцидент произошел на 192-м км трассы М-9 «Балтия» в районе населенного пункта Носково. В результате аварии погибли водители обоих автомобилей, а также один пассажир ВАЗ-2107. Пострадали еще двое людей, находившихся в обоих машинах.

Ранее в Раменском городском округе произошло столкновение двух машин. В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Еще четыре человека получили травмы.

В ГИБДД выяснили, что чаще всего автомобили попадают в аварии при технической неисправности транспорта. Это стало причиной 5,6 тыс. ДТП за первые девять месяцев 2021 года. В 12,6% случаев у автомобилей были неисправны внешние световые приборы, в 12,3% аварий коэффициент светопропускания стекол оказался менее нормативного, а в 11% происшествий стояли шины, не соответствующие модели автомобиля.

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