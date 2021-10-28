Жертвами ДТП в Тверской области стали три человека

В Зубцовском районе Тверской области водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107, сообщает газета «Тверские ведомости».

Фото: МЧС России по Тверской области МЧС России по Тверской области

По данным издания, инцидент произошел на 192-м км трассы М-9 «Балтия» в районе населенного пункта Носково. В результате аварии погибли водители обоих автомобилей, а также один пассажир ВАЗ-2107. Пострадали еще двое людей, находившихся в обоих машинах.

Ранее в Раменском городском округе произошло столкновение двух машин. В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Еще четыре человека получили травмы.