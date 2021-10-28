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Tesla на скорости 200 км/ч влетела в столб в Новой Москве

Елена Прошина
25 минут назад

В Новой Москве водитель автомобиля Tesla наехал на фонарный столб, что привело к возгоранию транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по столицы в Telegram-канале ведомства.

ДТП произошло возле метро «Прокшино» на Проектируемом проезде 7029.

«Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ГИБДД по Москве.

В Telegram-канале «Комсомольской правды» отметили, что, по рассказам свидетелей, электрокар потерял сцепление с мокрой дорогой и влетел в столб на скорости превышающей 200 км/ч.

Машину разорвало напополам и она вспыхнула. Водитель Tesla отделался только сломанной ногой, он находится в больнице. По данным Baza, за рулем автомобиля находился сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Александра Скоробогатько.

ДТП,Видео,Tesla,Александр Скоробогатько,ГИБДД,Госдума,Комсомольская правда,
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