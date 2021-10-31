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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Ювелина Бернст
55 минут назад

В турецкой Анталье в аварию попал автобус с российскими туристами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство.

Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В результате пострадали девять россиян.

По информации News Turk, ДТП произошло около 07:30 по местному времени в районе Серик. Всего в автобусе было 15 российских туристов. По предварительным данным, автобус направлялся из Манавгата в аэропорт Антальи, когда внезапно водитель не справился с управлением, ударил дорожный отбойник, после чего машина перевернулась на бок.

Состояние двух детей оценивается как тяжелое, их доставили в ближайшую больницу. Водитель автобуса был задержан полицией.

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