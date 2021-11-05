В Москве взлетело число ДТП с электросамокатами

«Небезопасны быстрые, мощные самокаты и пьяные люди, которые на них едут. Если посмотреть на видеоролики, которые гуляют в интернете, в большинстве из них есть автомобиль, который либо едет на красный свет, либо на тротуаре или еще как-то сбивает человека на самокате. Этот человек мог быть сбит и без самоката», — говорил в беседе с РБК основатель сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко.