В Москве взлетело число ДТП с электросамокатами

С начала 2021 года в ДТП с участием электросамокатов пострадали 438 человек, что превышает аналогичный период прошлого года более чем на 50 процентов. О взлетевшем числе аварий с самокатами ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
По данным экспертов, 90 процентов подобных аварий приносят травмы пользователям электросамокатов, в то время как третьи лица страдают лишь в 6 процентах случаев. В связи с ростом популярности этого вида транспорта, в крупных мегаполисах России, таких, как Москва и Санкт-Петербург, установили предельную скорость 25 и 20 километров в час соответственно, а также создали «запретные» или «более медленные» зоны.
«Небезопасны быстрые, мощные самокаты и пьяные люди, которые на них едут. Если посмотреть на видеоролики, которые гуляют в интернете, в большинстве из них есть автомобиль, который либо едет на красный свет, либо на тротуаре или еще как-то сбивает человека на самокате. Этот человек мог быть сбит и без самоката», — говорил в беседе с РБК основатель сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко.
Ранее пьяный таксист сбил девушку на самокате в Москве и попал на видео.