Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В Москве взлетело число ДТП с электросамокатами

Мослента
1 час назад

С начала 2021 года в ДТП с участием электросамокатов пострадали 438 человек, что превышает аналогичный период прошлого года более чем на 50 процентов. О взлетевшем числе аварий с самокатами ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

В Москве взлетело число ДТП с электросамокатами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным экспертов, 90 процентов подобных аварий приносят травмы пользователям электросамокатов, в то время как третьи лица страдают лишь в 6 процентах случаев. В связи с ростом популярности этого вида транспорта, в крупных мегаполисах России, таких, как Москва и Санкт-Петербург, установили предельную скорость 25 и 20 километров в час соответственно, а также создали «запретные» или «более медленные» зоны.

«Небезопасны быстрые, мощные самокаты и пьяные люди, которые на них едут. Если посмотреть на видеоролики, которые гуляют в интернете, в большинстве из них есть автомобиль, который либо едет на красный свет, либо на тротуаре или еще как-то сбивает человека на самокате. Этот человек мог быть сбит и без самоката», — говорил в беседе с РБК основатель сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко.

Ранее пьяный таксист сбил девушку на самокате в Москве и попал на видео.

ДТП,Дмитрий Чуйко,МВД,РБК,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители