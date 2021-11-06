Зеленский подписал закон "об олигархах"

Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона «об олигархах» предложил крупным бизнесменам на выбор два пути дальнейшей работы. Они могут зарабатывать честно либо по старым правилам, но тогда это станет чёрной страницей их истории, отметил украинский лидер в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Украина в 1991 году восстановила независимость, однако оставалась зависимой «от интересов крупного бизнеса и большой политики».

Сегодня я подписал закон, который в корне изменит это. Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более чем 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счёт государства, — говорится в его сообщении.

По инициативе Зеленского Верховная рада ранее приняла закон «об олигархах», президент Украины его подписал 5 ноября. Для вступления в силу документ должен быть опубликован в официальной прессе.