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Водитель Lexus обстрелял Mercedes на Дмитровском шоссе в Москве

Газета.Ru
3 часа назад

В Москве на Дмитровском шоссе водитель автомобиля Lexus обстрелял машину Mercedes. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Водитель Lexus обстрелял Mercedes в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным телеканала, стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция устанавливает детали произошедшего и личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Асбесте (Свердловская область) неизвестный обстрелял из ружья машину врача-реаниматолога, лечившего пациентов с коронавирусом, а также корпус инфекционного отделения больницы №1.

Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером. По предварительной информации, стрельбу мог открыть родственник умершего от коронавируса пациента.

В региональном МВД подтвердили факт стрельбы. По словам начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ДТП,Lexus,МВД,
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