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Москвичи массово пожаловались на рвущий колеса авто бордюр

Мослента
3 часа назад

На пересечении Новоясеневского проспекта и Вильнюсской улицы после ремонта дороги и удлинения разделительного бордюра не установили предупреждающий знак. Москвичи массово пожаловались на рвущиеся после наезда на бордюр колеса авто и сняли происходящее на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Москвичи пожаловались на рвущий колеса авто бордюр
Фото: МослентаМослента

Отмечается, что жители столицы вызывали сотрудников ГИБДД, но им отказали в возбуждении административного правонарушения по причине невыявления в данном месте ДТП.

Ранее опасные развлечения детей на дороге в Москве попали на видео. Несовершеннолетние бросали под колеса едущих машин предмет, похожий на шарик, а потом забирали его.

ДТП,ГИБДД,
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