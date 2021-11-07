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У российских водителей появилась возможность избежать ответственности за ДТП

Lenta.ru
2 часа назад

У российских водителей появилась возможность избежать ответственности за дорожно-транспортное происшествие. Виновник аварии не понесет наказания в том случае, если второй перед ДТП нарушил правила дорожного движения (ПДД). Соответствующее решение вынес Верховный суд, рассматривая спор двух автомобилистов, пишет Autonews.ru.

Водители смогут избежать ответственности за ДТП
Фото: ТАССТАСС

Среди нарушений указываются движение по обочине, движение по встречной полосе на односторонней дороге и выезд на перекресток на красный сигнал светофора. Прецедент создало обращение водителя Daewoo Matiz, который на повороте столкнулся с Nissan.

Нижестоящие суды признавали виновником аварии первого, поскольку согласно части 3 статьи 12.14 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) он нарушил правила маневрирования и помешал второму участнику, который в этот момент совершал обгон по встречной полосе.

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Верховный суд изучил видеозаписи с места аварии и выяснил, что автомобилистка на Nissan не может иметь преимущества в этом случае, поскольку выехала на встречку в нарушение части 4 статьи 12.15 КоАП, что грозит штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода.

«Верховный суд встал на сторону автомобилиста. Никакого преимущества у автомобилистки быть не могло», — приводит портал решение суда.

Дело было отправлено на повторное рассмотрение. Также было дано разъяснение, что водитель теряет преимущественное право маневра, если движется по обочине, обгоняет по встречной полосе на дороге с односторонним движением или выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этом случае другие участники дорожного движения не должны ему уступать.

Ранее ГИБДД анонсировала проведение массовых рейдов по всей России на нетрезвых водителей в период ноябрьских праздников и нерабочих дней. В Госавтоинспекции также подчеркнули, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть» ни в праздники, ни в любое другое время, и напомнили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки из-за коронавируса все поездки на личном транспорте следует выполнять только в случае крайней необходимости.
ДТП,Daewoo Matiz,Nissan,ГИБДД,
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