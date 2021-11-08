Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Полицейский остановил фуру с мертвым водителем

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад

В Пермском крае майор полиции запрыгнул в движущуюся фуру, водитель которой скончался за рулем. Об инциденте рассказали в местном МВД.

Полицейский остановил фуру с мертвым водителем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе следственно-оперативной группы старший оперуполномоченный уголовного розыска прибыл на придорожную парковку после заявления о краже дизтоплива из грузовика. Осматривая место происшествия, полицейский увидел, как на горе припарковалась фура. Постояв немного, она медленно начала движение вниз.

Вскоре грузовик поравнялся с местом, где находились полицейские, а потом выехала на полосу встречного движения. Оперативник заметил, что на водительском месте никого нет.

«Понимая, что действовать нужно молниеносно, майор полиции на служебной машине обогнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку автопоезда, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик на правой стороне дороги», — рассказали в МВД.

Выяснилось, что 60-летний водитель большегруза скончался за рулем от сердечного приступа. Отмечается, что до службы в уголовном розыске остановивший фуру полицейский работал автоинспектором.

ДТП,ГИБДД,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители