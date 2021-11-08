Porsche разорвало пополам по пути в Петербург

На федеральной трассе «Скандинавия» в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля Porsche. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Фото: Taylor Beach / Unsplash Taylor Beach / Unsplash

По информации одного из подписчиков, авария произошла около 11 часов в понедельник, 8 ноября, на 162-м километре пути.

Известно, что водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб, после чего транспортное средство разорвало пополам и отбросило в кювет. Согласно предварительным данным, автомобилист выжил, однако получил травму спины. Очевидцы оказали ему первую помощь и вызвали медиков, которые впоследствии доставили пострадавшего в больницу.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на «Фонтанке» уточнили, авария произошла еще на городском участке трассы, в 700 метрах от въезда на Западный скоростной диаметр.