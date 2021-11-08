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Porsche разорвало пополам по пути в Петербург

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад

На федеральной трассе «Скандинавия» в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля Porsche. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Porsche разорвало пополам по пути в Петербург
Фото: Taylor Beach / UnsplashTaylor Beach / Unsplash

По информации одного из подписчиков, авария произошла около 11 часов в понедельник, 8 ноября, на 162-м километре пути.

Известно, что водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб, после чего транспортное средство разорвало пополам и отбросило в кювет. Согласно предварительным данным, автомобилист выжил, однако получил травму спины. Очевидцы оказали ему первую помощь и вызвали медиков, которые впоследствии доставили пострадавшего в больницу.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на «Фонтанке» уточнили, авария произошла еще на городском участке трассы, в 700 метрах от въезда на Западный скоростной диаметр.

22 апреля сообщалось, что выехавший на встречную полосу Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП на западном подъезде к Чебоксарам — он столкнулся с Renault Duster, водитель которого скончался на месте. Владелец Porsche не пострадал, его спутники — 36-летняя женщина и 55-летний мужчина — были госпитализированы.

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