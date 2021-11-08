На трассе между Красноярском и Енисейском водитель без прав сбил начальника ГИБДД по Енисейскому району Николая Хлексина. Об инциденте пишет портал NGS24.RU.

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По информации издания, виновник ДТП, водитель 1992 года рождения, управляя ВАЗ-2105, выехал на встречную полосу и сбил полицейского. Автомобиль также наехал на стоящий на обочине КамАЗ и улетел в кювет.

В момент инцидента пострадавший Хлексин оформлял другое ДТП. Начальника ГИБДД по Енисейскому району госпитализировали, сейчас он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. Виновник ДТП серьезно не пострадал.