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На российской трассе водитель без прав сбил начальника ГИБДД

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад

На трассе между Красноярском и Енисейском водитель без прав сбил начальника ГИБДД по Енисейскому району Николая Хлексина. Об инциденте пишет портал NGS24.RU.

Водитель без прав сбил начальника ГИБДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, виновник ДТП, водитель 1992 года рождения, управляя ВАЗ-2105, выехал на встречную полосу и сбил полицейского. Автомобиль также наехал на стоящий на обочине КамАЗ и улетел в кювет.

В момент инцидента пострадавший Хлексин оформлял другое ДТП. Начальника ГИБДД по Енисейскому району госпитализировали, сейчас он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. Виновник ДТП серьезно не пострадал.

Ранее в Подмосковье 16-летний подросток за рулем Volkswagen Touareg сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. После ДТП школьник испугался и сбежал. Женщина с 12-летним ребенком оказались в больнице с ушибами.

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