Porsche разорвало пополам: сын Семена Альтова попал в ДТП

«Скользкая дорога там, поэтому занесло. Конечно, погодные условия… «Скандинавия» – это хорошая дорога, именно поэтому там часто случаются всякие происшествия: люди думают, что она очень хорошая и могут себе что-то позволить», - отметил писатель.