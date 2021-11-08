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Porsche разорвало пополам: сын Семена Альтова попал в ДТП

Вероника Полынина
1 час назад

Сын писателя-сатирика Семена Альтова попал в ДТП на автомобиле Porsche под Санкт-Петербургом.

Porsche разорвало пополам: сын Семена Альтова попал в ДТП
Фото: Телеграм-канал "Подъем"Телеграм-канал "Подъем"

Как сообщает издание 78.ru, авария произошла на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. 48-летний сын сатирика Павел Альтов, управлявший кабриолетом Porsche, потерял управление и врезался в опору освещения. От удара автомобиль разорвало пополам.

Альтов-младший остался жив, он получил травму спины. Очевидцы оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Павла госпитализировали в Токсовскую больницу и провели операцию.

«Все, что нужно, в клинике сделали, состояние стабильное. Руки, ноги, голова работают», - рассказал Семен Альтов.

В комментарии изданию «Подъем» сатирик заявил, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

«Скользкая дорога там, поэтому занесло. Конечно, погодные условия… «Скандинавия» – это хорошая дорога, именно поэтому там часто случаются всякие происшествия: люди думают, что она очень хорошая и могут себе что-то позволить», - отметил писатель.

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Павел Альтов — гендиректор завода «Измерон», который производит внутрискважинное оборудование для нефтегазовой отрасли. Предприятие принадлежит холдингу «Бронка Групп», в нем Альтов занимает должность первого заместителя генерального директора.

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