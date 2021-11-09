Пассажирский автобус перевернулся в Хабаровском крае

На трассе Амурск-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В медицинское учреждение обратились шесть человек, из них один ребенок. В результате осмотра одна женщина госпитализирована в Центральную районную больницу города Амурска.

«Предположительно, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», - говорится в сообщении.