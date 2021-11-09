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В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами

ТК «Звезда»
4 часа назад

На трассе Амурск-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пассажирский автобус перевернулся в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краюГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В медицинское учреждение обратились шесть человек, из них один ребенок. В результате осмотра одна женщина госпитализирована в Центральную районную больницу города Амурска.

«Предположительно, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», - говорится в сообщении.

В автобусе, по предварительной информации, находилось 25 пассажиров и водитель. Люди самостоятельно попутным транспортном покинули место происшествия. Устанавливаются все подробности произошедшего.

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