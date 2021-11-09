Зелёный день в СберАвто: год помощи на дорогах новым клиентам

СберАвто, сервис для покупки и продажи авто онлайн (входит в экосистему Сбера), запускает акцию «Один год помощи на дорогах 24/7 от СберАвто» в рамках празднования Зелёного дня, приуроченного ко дню рождения СберБанка, которому в этом году исполняется 180 лет. За старт сделки по покупке автомобиля в период с 11 по 28 ноября и последующую покупку авто клиенты получат в подарок сертификат круглосуточной помощи на дорогах России на один год.

Для того чтобы стать обладателем сертификата, пользователю необходимо перейти на страницу акции, ознакомиться с её условиями и начать чат с личным помощником СберАвто до 28 ноября 2021 года. Если покупка авто будет совершена до 31 января 2022 года, клиент получит сертификат «Один год помощи на дорогах 24/7 от СберАвто» в подарок. В список услуг войдут:

Видео дня

технические консультации от профессиональных автомехаников;

выездная техническая помощь при поломке автомобиля на дороге или ДТП (например, можно будет воспользоваться услугами по зарядке аккумулятора, подвозу топлива или замене колеса);

мелкий ремонт электрики;

вскрытие автомобиля при случайной блокировке дверей;

юридические консультации от компетентных специалистов;

эвакуация транспортного средства при серьёзной поломке или ДТП (для обладателя сертификата будет организована транспортировка авто до технического центра в пределах 100 км от более чем 200 городов, в которых представлены компании — партнёры Сбера).

Количество обращений за помощью по сертификату ограничивается только сроком его действия. Таким образом, клиенты СберАвто получат возможность не только быстро и просто приобрести автомобиль онлайн, но и весь первый год владения не беспокоиться о нестандартных ситуациях на дороге.

Зелёный день Сбера проходит уже четвёртый год подряд, и традиционно в рамках этой акции каждая компания экосистемы Сбера готовит уникальное предложение для своих клиентов. Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции и др. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.