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ДТП с пятью машинами в центре Москвы попало на видео

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

В Москве на улице Земляной Вал произошла авария с участием пяти автомобилей. Несколько полос Садового кольца недоступны для движения. На месте работают оперативные службы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и опубликовала запись с ДТП.

ДТП с пятью машинами в центре Москвы попало на видео
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Водитель Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машинами Mercedes-Benz, Volkswagen, Haval и МАЗ. По данным ГИБДД, в результате аварии пострадали два человека - водители Kia и Mercedes.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ДТП,Kia,Volkswagen,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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