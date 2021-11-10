Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира

Столкновение трех машин произошло на проспекте Мира в столице в среду, движение транспорта затруднено в обе стороны, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На проспекте Мира в районе д. 44 столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Информация об обстоятельствах произошедшего и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение по проспекту Мира в сторону центра осуществляется по двух полосам из четырех, в область - по двум полосам из трех.