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Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира

ТАССиещё 10
2 часа назад

Столкновение трех машин произошло на проспекте Мира в столице в среду, движение транспорта затруднено в обе стороны, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На проспекте Мира в районе д. 44 столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Информация об обстоятельствах произошедшего и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение по проспекту Мира в сторону центра осуществляется по двух полосам из четырех, в область - по двум полосам из трех.

"Просим водителей объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту", - отмечается в посте.

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