25 тыс жителей Подмосковья обеспечили газом по президентскому проекту

В Московской области 25 тыс. жителей обеспечили голубым топливом по президентской программе социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.«За несколько месяцев реализации президентского проекта для жителей почти 9,5 тыс. домов Подмосковья ситуация качественно изменилась в лучшую сторону», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.Он отметил, что догазификация идет хорошими, уверенными темпами и будет завершена в срок.«В период ноябрьских нерабочих дней предприятие не снижало темпов строительства, и уже на этой неделе будет построен 400-й км газопроводов по президентскому проекту», – уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.Всего за текущий год по программе догазификации будет построено 600 км новых газопроводов, будут полностью догазифицированы 1113 населенных пунктов региона.Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.