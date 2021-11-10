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Какие фразы нужно вписать в протокол, чтобы потом успешно его отменить?

Car.ru
1 час назад

Сотрудники ГИБДД порой так стараются выполнить план, что могут пойти на меры, которые несколько нечистоплотны. Скажем, водитель совершил некоторое нарушение, к которому инспектор хочет приплести то, чего точно не было.

Что вписать в протокол, чтобы потом его отменить?
Фото: Car.ruCar.ru

В такой ситуации не нужно опускать руки. Внимательно читайте протокол.

И если вы выявили неточности, укажите это в специальной графе фразой "не согласен".

Т.к. на опусы в протоколе банально нет места, коротко сообщите причину несогласия и укажите, что имеете веские аргументы в свое оправдание (запись видеорегистратора, показания свидетелей и т.п.).

Если инспектор желает по-быстрому состряпать "жирный" протокол, нарушая при этом регламент, отметьте все факты нарушений в протоколе и сообщите, что прикладываете к документу заявление об этих самых нарушениях.

В целом, опираясь на ст. 24.5 КоАП РФ, можно добиться отмены протокола. Главное, чтобы ваши аргументы были четкими и емкими. Т.е., такими, которые могут убедить суд в вашей невиновности.

ДТП,ГИБДД,
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