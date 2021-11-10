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Попавшего в ДТП на служебном авто россиянина заподозрили в угоне

Мослента
52 минуты назад

Мужчина взял покататься служебный Porsche и стал участником ДТП. 38-летнего россиянина заподозрили в угоне этого авто, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УВД по ЦАО.

Попавшего в ДТП на служебном авто россиянина заподозрили в угоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, сотрудник одной из компаний взял ключи от дорогостоящего служебного автомобиля и отправился кататься по городу. Необходимого для совершения такой поездки разрешения от начальства у него не было.

На Цветном бульваре мужчина попал в ДТП, въехав в угол дома. Его увезли в больницу, а иномарку — на спецстоянку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее полковник полиции сбил пешехода на подмосковной трассе. 42-летний мужчина следовал на служебном авто.

ДТП,Porsche,МВД,
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