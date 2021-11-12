Европротокол: как оформить ДТП без полиции?

ДТП само по себе вещь неприятная. А если ещё учесть кучу времени на оформление, то это уже катастрофа - считай, что день пропал. Но если авария незначительная и нет пострадавших, можно все решить на месте без гаишников. Для этого следует оформить европротокол.
Этот документ являет собой тот же протокол о ДТП, но оформляется он исключительно участниками аварии без присутствия гаишников.
Заполняется лицевая часть документа с позиции каждого ТС. Обменявшись протоколами, оба участника аварии на протяжении пяти суток обязаны предоставить данные в страховую компанию.