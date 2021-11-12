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Европротокол: как оформить ДТП без полиции?

Car.ru
1 час назад

ДТП само по себе вещь неприятная. А если ещё учесть кучу времени на оформление, то это уже катастрофа - считай, что день пропал. Но если авария незначительная и нет пострадавших, можно все решить на месте без гаишников. Для этого следует оформить европротокол.

Европротокол: как оформить ДТП без полиции?
Фото: Car.ruCar.ru

Этот документ являет собой тот же протокол о ДТП, но оформляется он исключительно участниками аварии без присутствия гаишников.

Чтобы должным образом оформить европротокол и получить потом выплаты по страховке, следует соблюсти такие критерии:
  • в ДТП участвовало только два ТС;
  • нет жертв и пострадавших;
  • оба водителя имеют страховку ОСАГО ("Зеленая карта");
  • ущерб не превышает лимит страхового возмещения.
Car.ru
Если все заполнено правильно и участники аварии пришли к согласию, компенсация составит:
  • до 0,1 млн рублей, если был оформлен только бумажный протокол;
  • до 0,4 млн рублей, если данные о ДТП были загружены через мобильное приложение РСА — "ДТП.Европротокол" и "Помощник ОСАГО".

Заполняется лицевая часть документа с позиции каждого ТС. Обменявшись протоколами, оба участника аварии на протяжении пяти суток обязаны предоставить данные в страховую компанию.

ДТП,ГИБДД,
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