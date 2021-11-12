Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина. На данный момент глава города находится в больнице с переломом ноги, сообщает «Республика» .

Инцидент произошел сегодня, 12 ноября, в 19:28 возле здания мэрии и попал на камеру видеонаблюдения. Любарский перебегал перекресток, совершая пробежку. При этом на лбу мэра находился специальный фонарь.