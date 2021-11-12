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Главу Петрозаводска сбила машина

Елена Прошина
2 часа назад

Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина. На данный момент глава города находится в больнице с переломом ноги, сообщает «Республика».

Инцидент произошел сегодня, 12 ноября, в 19:28 возле здания мэрии и попал на камеру видеонаблюдения. Любарский перебегал перекресток, совершая пробежку. При этом на лбу мэра находился специальный фонарь.

О своем состоянии глава Петрозаводска рассказал на личной странице в «ВКонтакте».

«Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надежных руках», — написал Любарский.

ДТП,Видео,
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