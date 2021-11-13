Lexus влетел в толпу пешеходов на тротуаре в Новосибирске

В Новосибирске нетрезвый водитель автомобиля Lexus выехал на тротуар и сбил трех человек, одна из пострадавших скончалась, сообщает ГИБДД.

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Выяснилось, что водитель на автомобиле Lexus LX 470 наехал на пешеходные ограждения и сбил трех человек, которые стояли рядом с остановкой общественного транспорта, передает РИА «Новости».

В результате аварии женщина 1962 года рождения скончалась на месте от полученных травм, еще двух пешеходов доставили в больницу с различными травмами.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия. Также в результате освидетельствования стало известно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.