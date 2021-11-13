Мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП

«Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик,/ По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,/ Тем не менее, он сам правила нарушил/ И толкнул чужой седан центнеровой тушей./ Слава Богу, живы все, и водитель тоже./ Помним, правила, друзья, нарушать негоже», – написал Любарский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».