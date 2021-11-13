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Шесть человек погибли в ДТП под Челябинском

ТК «Звезда»иещё 3
2 часа назад

На 1713 километре на автодороги М5 в Челябинской области произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили в региональном МВД, в ДТП погибли шесть человек, еще один человек госпитализирован.

Шесть человек погибли в ДТП под Челябинском
Фото: Пресс-служба УМВД России по Челябинской областиПресс-служба УМВД России по Челябинской области

«По предварительным данным, водитель Митсубиси Лансер, 1984 года рождения, совершая обгон, допустил столкновение с автомашиной Лада Калина, которая двигалась во встречном направлении, под управлением мужчины 1995 года рождения, после чего отечественная легковушка съехала в кювет и перевернулась», - сообщает сайт МВД.

На данный момент на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Симферополе произошло лобовое столкновение «Волги» и микроавтобуса. По данным МВД, в результате ДТП пострадали 12 человек.

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