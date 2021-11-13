Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+10° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

В ДТП на Кубани погибли два человека

ТАССиещё 3
56 минут назад

ДТП с участием четырех автомобилей произошло вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае. В результате аварии погибли два человека. Еще пять доставили в медучрждение с травмами, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ДТП на Кубани погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110, автомобилем BMW и автомобилем LADA Vesta. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались предполагаемый виновник и пассажир автомобиля Datsun, еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 10-м км трассы Саратовская - Горячий Ключ. По уточненным данным, погибли 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2110. По факту ДТП организовали проверку. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.

ДТП,Lada Vesta,Datsun,BMW,Lada,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители