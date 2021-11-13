В ДТП на Кубани погибли два человека

ДТП с участием четырех автомобилей произошло вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае. В результате аварии погибли два человека. Еще пять доставили в медучрждение с травмами, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110, автомобилем BMW и автомобилем LADA Vesta. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались предполагаемый виновник и пассажир автомобиля Datsun, еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Авария произошла на 10-м км трассы Саратовская - Горячий Ключ. По уточненным данным, погибли 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2110. По факту ДТП организовали проверку. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.