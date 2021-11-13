В ДТП на Кубани погибли два человека

"По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110, автомобилем BMW и автомобилем LADA Vesta. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались предполагаемый виновник и пассажир автомобиля Datsun, еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.