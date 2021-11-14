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Автобус слетел с перевала в Магаданской области

Москва24иещё 2
2 часа назад

В Хасынском округе Магаданской области пассажирский автобус упал с перевала. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Автобус слетел с перевала в Магаданской области
Фото:  instagram.com/vesma.today instagram.com/vesma.today

"По предварительным данным на перевале Дедушкина лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части", – говорится в сообщении.

Как отмечают очевидцы происшествия, водитель и пассажиры автобуса не получили серьезных травм.

В настоящее время в причинах ДТП разбирается прокуратура Хасанского района. На месте также работают сотрудники регионального управления ГИБДД. Уточняется, что по итогам проверки будет дана оценка действиям перевозчика, а также организации, ответственной за обслуживание дороги.

Ранее на 76 километре автодороги Красноярск – Енисейск в Красноярском крае произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Там столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и микроавтобус с полуприцепом Mercedes.

ДТП,ГИБДД,
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