Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Грузовик сбил пятерых детей под Челябинском

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад

В Челябинской области водитель грузовика сбил пятерых детей в городе Коркино. По данным ГИББД, инцидент произошел из-за того, что водитель не учел размеры собственного прицепа. В этот момент дети, без сопровождения взрослых, шли по краю проезжей части.

Грузовик сбил пятерых детей под Челябинском
Фото: ГИБДД по Челябинской областиГИБДД по Челябинской области

Наезд произошел в темное время суток, а у детей имелись светооотражающие элементы на одежде, сообщает сайт «Курс дела» со ссылкой на ГИБДД. В результате наезда дети получили многочисленные травмы. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее в Ингушетии в результате столкновения грузовика и легковушки в районе Назрановской крепости погибли новорожденный ребенок и женщина. Еще восемь несовершеннолетних пассажиров легковушки доставлены в больницу.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители