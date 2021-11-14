Грузовик сбил пятерых детей под Челябинском

В Челябинской области водитель грузовика сбил пятерых детей в городе Коркино. По данным ГИББД, инцидент произошел из-за того, что водитель не учел размеры собственного прицепа. В этот момент дети, без сопровождения взрослых, шли по краю проезжей части.

Фото: ГИБДД по Челябинской области ГИБДД по Челябинской области

Наезд произошел в темное время суток, а у детей имелись светооотражающие элементы на одежде, сообщает сайт «Курс дела» со ссылкой на ГИБДД. В результате наезда дети получили многочисленные травмы. По факту произошедшего организована проверка.