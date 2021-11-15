Два подростка разбились на угнанной иномарке в Приморье

Трое подростков в Приморье угнали иномарку и спровоцировали ДТП, в результате которого погибли двое пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

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Инцидент произошел на 606 километре трассы «Хабаровск-Владивосток». Столкнулись Toyota Corolla и большегруз Volvo . За рулем угнанной легковушки находился 17-летний подросток.

По предварительной версии, при выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу большегрузному транспортному средству, что привело к столкновению с большегрузным. Отмечается, что водитель легковушки получил травму предплечья и был госпитализирован. Его пассажиры — подростки 16 и 18 лет — скончались на месте. Водитель большегруза не пострадал.

В МВД установили, что сидевший за рулем подросток не имел водительских прав, а автомобиль находился в розыске.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».