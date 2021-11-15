На мосту в Москве столкнулись шесть автомобилей

На Новом Карамышевском мосту произошло крупное ДТП — столкнулись сразу шесть легковых автомобилей. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает Telegram-канал городского дептранса.
На данный момент на месте аварии работают оперативные службы города. «Движение в сторону улицы Нижние Мневники осуществляется по одной полосе из трех», — отметили в ведомстве.
Ранее один человек погиб в результате ДТП с участием пикапа и «Газели» на МКАД. Водитель пикапа оказался заблокирован в автомобиле и от полученных травм скончался на месте.