На Алтае после капремонта открыли первые 14 км автодороги к Телецкому озеру

ТАСС, 16 ноября. Первые 14 км автодороги к Телецкому озеру, которая в прошлом году стала частью федерального Чуйского тракта, открыли после капитального ремонта в Республике Алтай. На восстановление участков трассы, находившейся в предаварийном состоянии, направлено около 500 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь управления федеральных дорог "Алтай" Марина Яскова.

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Дорога была передана на баланс управления в 2020 году и стала частью Чуйского тракта. Ранее она являлась региональной. Всего дорожникам предстоит отремонтировать 140 км этой автодороги, которая ведет к одной из главных туристических достопримечательностей Алтая - Телецкому озеру.

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"Мы открыли после ремонта два участка общей протяженностью около 14 км. Это самые первые участки, начало автодороги. На ремонт этих двух участков направлено около 500 млн рублей. Всего нам предстоит отремонтировать 140 км этой дороги, чтобы привести ее в нормативное состояние. В частности, в 2022 году планируется отремонтировать 25 км автодороги", - сказала Яскова, уточнив, что к капитальному ремонту дорожники приступили весной текущего года.

Онт восстановили покрытие по технологии холодной регенерации, сверху устроили двуслойное асфальтобетонное покрытие. В селах построили тротуары протяженностью 3 км и около 5 км нового электроосвещения, а также заменили более 30 водопропускных труб, установили 7 км ограждения. Кроме того, теперь на отремонтированных участках появились семь автобусных автопавильонов.

"Первые два участка, которые мы открыли сегодня, проходят через села Кызыл-Озек, Куташ и Карасук. Эти участки ранее находились в плохом, практически аварийном состоянии. Было много жалоб и обращений жителей. На состояние дороги обращали внимание и гости республики", - процитировал ТАСС слова главы республики Олега Хорохордина на церемонии открытия участков дороги пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

В 2022 году работы продолжатся на участке от перевала Карасук до Паспаула. Также в планах дорожников привести в соответствие нормативным требованиям несколько мостов на автодороге. Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт трех мостов - через реки Саразон, Ишпа и Турочак. Идут проектные изыскания еще на пяти мостах: через реки Кедровка, Уба, Первая Уба, Высельская Уба и через ручей на 60 км подъезда к озеру Телецкое.

О Чуйском тракте и Телецком озере

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира.