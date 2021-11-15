Оформление ДТП: как не лишиться страховой компенсации

Неточные описания обстоятельств ДТП, отсутствие подписи в документах, выданных инспекторами ДПС, ошибки в извещении об аварии могут привести к затягиванию сроков или в отказе получения компенсации по ОСАГО, говорят эксперты. Что нужно сделать прямо на месте ДТП, чтобы избежать этих проблем, — в материале «Газеты.Ru».

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Наиболее распространенными причинами отказа в компенсации или увеличения сроков выплаты по ОСАГО является неправильно оформленные документы о ДТП, рассказали «Газете.Ru» в страховых компаниях. По словам руководителя управления контроля качества СК «МАКС» Николая Волкова, обычно трудности возникают при рассмотрении обстоятельств аварий, оформленных по европротоколу.

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Нередко участники дорожного происшествия не заполняют все графы бланка извещения об ДТП, забывают составить схему столкновения, неточно описывают все обстоятельства дорожного инцидента. Причем присутствие сотрудников полиции не гарантирует, что все справки, постановления или определения о ДТП будут составлены должным образом, подчеркнул он.

«Если говорить об авариях, оформленных инспекторами ГИБДД, то наиболее распространенной ошибкой является отсутствие в документах их подписи», — отметил Волков.

В таких ситуациях у автомобилистов сразу появляется много проблем — нужно повторно обращаться в ГИБДД, а также искать другого участника аварии, чтобы вместе с ним дополнить извещение, подчеркнул он.

Подобные ошибки и неточности в предоставленных документах об аварии, могут привести к увеличению сроков рассмотрения дела, отмечает генеральный директор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко. По его словам, в этих случаях процедура приостанавливается до того момента, пока водитель не предоставит все нужные бумаги.

Закон не устанавливает срок, в течение которого автомобилист должен предоставить страховщику исправленные документы, отмечают юристы. По словам адвоката московской коллегии «Князев и партнеры» Антона Лелявского, в так их случаях, как правило, вопрос решается в индивидуальном порядке.

Если участник аварии все же не сможет устранить ошибки или неточности в справках и извещениях о ДТП, то страховая компания вправе отказать ему в выплате компенсации, отметил адвокат. В этом случае считается, что автомобилист не предоставил необходимый пакет документов для рассмотрения дела, подчеркнул он.

Маленькая деталь решает

Чтобы не бегать за гаишниками, оформлявшими аварию, или другими участниками ДТП для исправления неточностей в документах, эксперты рекомендуют тщательно изучать все документы еще в первые минуты или часы происшествия. Особое внимание директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов советует обратить именно на оформление европротокола (самостоятельное фиксация ДТП без участия патруля ДПС).

«В обязательном порядке водители должны указать место, дату и время происшествия, максимально подробно составить схему аварии. Если есть очевидцы, в извещение следует внести их данные», — рекомендует он.

Если в документах составленных участниками аварии есть какие-либо помарки или исправления, то оба водителя должны заверить каждую неточность своей подписью, добавил Харагезов. Это позволит избежать возможных вопросов при обращении за выплатой в страховую компанию, уверяет он.

При оформлении аварии по европротоколу важно убедиться в наличии фразы «вину в ДТП признаю» и подписи виновника в извещении, добавляют специалисты страховой компании ВСК. А если происшествие было оформлено сотрудниками ГИБДД, то следует сверить указанные в протоколе номер полиса и водительского удостоверения другого участника аварии.

«Ошибка даже в одной цифре может стать причиной для отказа в выплате», — предупредили в пресс-службе ВСК.

Юристы подчеркивают, оформление аварии по европротоколу является лишь рекомендаций. Поэтому если у автомобилистов возникают какие-либо сомнения или трудности в самостоятельном составлении документов, они всегда вправе вызвать на место происшествия сотрудников полиции.

«Это позволит избежать возможных претензий со стороны страховой компании относительно правильности заполнения документов о ДТП», — заявил «Газете.Ru» управляющий партнер адвокатского бюро Moscow Legal Алексей Хоруженко.

Срок истек

Извещения о ДТП должны быть направлены в страховую компанию каждым из участников происшествия в течение пяти рабочих дней после аварии, напоминают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Это можно сделать любым способом, обеспечивающим подтверждение отправки, отмечают в организации.

«Документы, направленные через мобильное приложение страховой компании, считаются полученным, если программное обеспечение обеспечивает получение соответствующего отчета водителю», — подчеркнули в пресс-службе РСА.