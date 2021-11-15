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Продавец автозапчастей расстрелял напавших на него покупателей

Газета.Ru
1 час назад

В Москве продавец интернет-магазина автозапчастей открыл стрельбу по покупателям, которые были недовольным ценой товаров и напали на него, пишет Telegram-канал Mash.

Продавец автозапчастей расстрелял напавших на него покупателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в магазине «Магистраль плюс» на Волоколамском шоссе. Двое посетителей, 53-летний отец и его 24-летний сын, приехали покупать лампы и вентилятор для автомобиля Suzuki. Узнав, что запчасти хотят продать дороже, чем планировалось, они начали оскорблять 57-летнего продавца, а младший из клиентов его ударил, говорится в сообщении.

Продавец открыл стрельбу из травматического оружия. Напавшему на него мужчине пули попали в шею и спину, а второму из покупателей — в лицо. Пострадавших увезли в больницу, в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Ранее стало известно, что спрос и цены на зимние автотовары и услуги в 2021 году существенно выросли.

ДТП,Suzuki,
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