Продавец автозапчастей расстрелял напавших на него покупателей

В Москве продавец интернет-магазина автозапчастей открыл стрельбу по покупателям, которые были недовольным ценой товаров и напали на него, пишет Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в магазине «Магистраль плюс» на Волоколамском шоссе. Двое посетителей, 53-летний отец и его 24-летний сын, приехали покупать лампы и вентилятор для автомобиля Suzuki. Узнав, что запчасти хотят продать дороже, чем планировалось, они начали оскорблять 57-летнего продавца, а младший из клиентов его ударил, говорится в сообщении.

Продавец открыл стрельбу из травматического оружия. Напавшему на него мужчине пули попали в шею и спину, а второму из покупателей — в лицо. Пострадавших увезли в больницу, в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.