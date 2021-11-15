"КамАЗ" раздавил оператора камеры по сбору штрафов

В Татарстане в аварии с «КамАЗом» погиб оператор камеры, фиксирующей нарушения ПДД, сообщает ИА «Татар-информ».

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Авария произошла в Зеленодольском районе республики на 691 километре федеральной трассы М7. «КамАЗ» врезался в стоящую на обочине Lada Largus, после чего оба автомобиля вылетели в кювет. Оператор в момент столкновения находился в отечественной легковушке и следил за камерой, в результате ДТП он скончался.

Водитель «КамАЗа», 42-летний мужчина, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, передают «Челнинские известия» информацию от ГИБДД.