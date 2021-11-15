Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

"КамАЗ" раздавил оператора камеры по сбору штрафов

Газета.Ru
1 час назад

В Татарстане в аварии с «КамАЗом» погиб оператор камеры, фиксирующей нарушения ПДД, сообщает ИА «Татар-информ».

"КамАЗ" раздавил оператора камеры по сбору штрафов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авария произошла в Зеленодольском районе республики на 691 километре федеральной трассы М7. «КамАЗ» врезался в стоящую на обочине Lada Largus, после чего оба автомобиля вылетели в кювет. Оператор в момент столкновения находился в отечественной легковушке и следил за камерой, в результате ДТП он скончался.

Водитель «КамАЗа», 42-летний мужчина, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, передают «Челнинские известия» информацию от ГИБДД.

Ранее стало известно, что главу Петрозаводска во время пробежки сбила машина, позже он извинился перед водителем.

ДТП,Lada Largus,Lada,Камаз,ГИБДД,Татар-Информ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители