Поезд столкнулся с легковушкой на Кубани

"Сегодня в 01:25 в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Орловка Кубанская - Староминская на остановочной платформе № 1 "Канеловский" произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Самара - Адлер с легковым автомобилем ВАЗ-2112. <…> В результате 26-летняя водитель, жительница Кущевского района, погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.