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Поезд столкнулся с легковушкой на Кубани

ТАССиещё 3
2 часа назад

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном перегоне в Краснодарском крае, в результате аварии погибла водитель машины. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Поезд столкнулся с легковушкой на Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в 01:25 в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Орловка Кубанская - Староминская на остановочной платформе № 1 "Канеловский" произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Самара - Адлер с легковым автомобилем ВАЗ-2112. <…> В результате 26-летняя водитель, жительница Кущевского района, погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди пассажиров поезда нет. По словам машиниста, он увидел стоящий автомобиль в колее железной дороги, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но избежать аварии не получилось.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

По данным с сайта РЖД, поезд прибудет в место назначения вовремя, задержка в районе станции Каневская составила порядка 15 минут.

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