Сбившей троих детей на переходе в Москве вынесли приговор

Суд приговорил Валерию Башкирову , сбившую троих детей на пешеходном переходе в Москве, к пяти годам колонии поселения. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев», - говорится в сообщении.

ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. Mazda3 под управлением Башкировой сбила мальчиков 5 и 4 лет и коляску с 9-месячной девочкой, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых. На месте погиб старший ребенок, а позже в больнице умер 4-летний мальчик.