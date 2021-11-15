Адвокат сбившей троих детей студентки раскрыл детали приговора

Адвокат Альберт Якубов, представляющий интересы сбившей троих детей на переходе в Москве Валерии Башкировой, прокомментировал вынесенный ей приговор. По его словам, 18-летняя студентка отреагировала на решение суда спокойно, пишут «Известия».

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По словам Якубова, девушка тихо и спокойно отреагировала на вынесенное решение, поскольку «рассчитывала на реальный срок, учитывая резонанс дела». Адвокат также раскрыл детали приговора: гражданские иски потерпевших удовлетворили частично. В пользу каждого их них суд взыскал с Башкировой по два миллиона рублей.

«Пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. У нас есть десять дней для принятия окончательного решения: будем обжаловать или нет», — заключил Якубов.

Ранее стало известно, что 18-летнюю Валерию Башкирову приговорили к пяти годам колонии в Солнцевском районном суде. Кроме того, ее лишат водительских прав на 2,5 года. Прокуратура ранее попросила для подсудимой шесть лет лишения свободы и лишение водительских прав на три года.