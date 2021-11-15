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Адвокат сбившей троих детей студентки раскрыл детали приговора

Lenta.ru
1 час назад

Адвокат Альберт Якубов, представляющий интересы сбившей троих детей на переходе в Москве Валерии Башкировой, прокомментировал вынесенный ей приговор. По его словам, 18-летняя студентка отреагировала на решение суда спокойно, пишут «Известия».

Адвокат сбившей троих детей студентки раскрыл детали приговора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Якубова, девушка тихо и спокойно отреагировала на вынесенное решение, поскольку «рассчитывала на реальный срок, учитывая резонанс дела». Адвокат также раскрыл детали приговора: гражданские иски потерпевших удовлетворили частично. В пользу каждого их них суд взыскал с Башкировой по два миллиона рублей.

«Пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. У нас есть десять дней для принятия окончательного решения: будем обжаловать или нет», — заключил Якубов.

Сбившей троих детей на переходе в Москве вынесли приговор

Ранее стало известно, что 18-летнюю Валерию Башкирову приговорили к пяти годам колонии в Солнцевском районном суде. Кроме того, ее лишат водительских прав на 2,5 года. Прокуратура ранее попросила для подсудимой шесть лет лишения свободы и лишение водительских прав на три года.

16 июля Башкирова сбила троих детей, находясь за рулем Mazda. Они переходили дорогу вместе с двумя взрослыми по нерегулируемому переходу. В результате наезда двое детей скончались в больнице. Башкирова находилась под домашним арестом, но позже следствие попросило суд отправить девушку в СИЗО. 7 октября суд продлил ей эту меру пресечения.

ДТП,Mazda,Валерия Башкирова,ФСИН,Генпрокуратура РФ,газета "Известия",
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