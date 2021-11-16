Пять ошибок при обгоне фуры

Грузовики не отличаются такой маневренностью, как легковые автомобили, для их остановки требуется больше времени. Именно поэтому автомобилистам, пытающимся обогнать фуру на дороге, следует избегать распространенных ошибок.

Фото: группа ВК "Клуб вежливых водителей" группа ВК "Клуб вежливых водителей"

К сожалению, все чаще на трассе стали случаться аварии со смертельным исходом. Главная причина – езда на высокой скорости, неправильный обгон. Ошибки часто совершают водители легковых автомобилей, когда пытаются обогнать фуру.

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Низкая скорость - главная ошибка новичков, неопытных водителей. Обгон производится не просто неуверенно, а очень медленно. В результате находиться на полосе встречного движения приходится дольше чем планировалось. Если уж и осуществляется подобный манёвр, то он должен занимать минимум времени.

Совершение обгона на подъеме. Неопытные водители или относящиеся к поездке за рулем халатно, часто допускают такую ошибку - начинают обгон в горку, расстояние и скорость фуры рассчитывается неправильно, завершается манёвр на подъеме.

Здесь есть хороший совет – если вы видите, что впереди дорога идет в гору и не уверены, что завершите объем до нее, откажитесь от идеи совершить манёвр. Подождите пока дорога станет ровной, убедитесь в отсутствии встречных автомобилей, смело обгоняйте.

Движение вплотную к фуре. Ситуация возникает, когда фура полностью загружена и водителю приходится ехать максимально медленно. Главная ошибка водителей легковых автомобилей в этом случае – они близко прижимаются к ней. Обгон начинается вслепую, но делать это категорически запрещено. Рекомендуемая дистанция – 20 метров. Таким образом удается взять контроль над ситуацией, обгон безопасен.

Обгон сразу нескольких фур. Большие автомобили предпочитают двигаться на трассе сплоченно, друг за другом. Плестись за ними сзади нравится далеко не всем. Не убедившись в безопасности встречной полосы, водители начинают обгон. Однако здесь таится сразу несколько рисков – на встречной полосе приходится находиться долго, в случае аварийной ситуации невозможно вернуться на свое место.

Обгон на высокой скорости. Обгонять фуру, двигающуюся на высокой скорости, опасно. Только будучи уверенным в полном отсутствии встречных автомобилей можно начинать маневр. К сожалению, такие гонки могут заканчиваться плачевно.

Правила обгона. Если вы все-таки решили обогнать фуру на трассе, соблюдайте несколько простых, но важных правил: обгон осуществляется с левой стороны;

убедитесь, что между вашим автомобилем и грузовиком достаточно места;

дистанция обгона должна быть видна полностью, не должно быть встречного движения. Если вы все-таки решили обогнать фуру на трассе, соблюдайте несколько простых, но важных правил:

Первое, что должен сделать водитель легкового автомобиля – немного сдвинуться влево. Оцените ситуацию на встречной полосе, нет ли там транспорта. Убедитесь в том, что никто не пытается обогнать вашу машину. Помните о слепой зоне, внимательно посмотрите во все зеркала.