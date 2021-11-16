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Женщина получила ожог от смартфона во время ДТП

Газета.Ru
1 час назад

В Тольятти в ходе ДТП девушка получила ожоги из-за смартфона, рассказал в Facebook руководитель местного Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Женщина получила ожог от смартфона во время ДТП
Фото: Андрей Дербенев/FacebookАндрей Дербенев/Facebook

Инцидент произошел в Центральном районе города на улице Баныкина, где столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались в попутном направлении. В одной из машин пострадала девушка-пассажир.

«При столкновении пострадала женщина (пассажир), причем не от механических травм, а от ожога второй степени. В кармане куртки пострадавшей находился телефон, который воспламенился от удара при ДТП», — говорится в сообщении.

По какой именно причине мог загореться смартфон, не уточняется. Судя по снимкам, устройство полностью расплавилось.

ДТП,Андрей Дербенев,
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