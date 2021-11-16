Женщина получила ожог от смартфона во время ДТП

В Тольятти в ходе ДТП девушка получила ожоги из-за смартфона, рассказал в Facebook руководитель местного Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
Инцидент произошел в Центральном районе города на улице Баныкина, где столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались в попутном направлении. В одной из машин пострадала девушка-пассажир.
«При столкновении пострадала женщина (пассажир), причем не от механических травм, а от ожога второй степени. В кармане куртки пострадавшей находился телефон, который воспламенился от удара при ДТП», — говорится в сообщении.
По какой именно причине мог загореться смартфон, не уточняется. Судя по снимкам, устройство полностью расплавилось.