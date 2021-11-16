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Автомобиль протаранил здание администрации в Крыму

Елена Прошина
28 минут назад

Автомобиль на большой скорости врезался в здание администрации в поселке Николаевка Симферопольского района в Крыму. Видеозапись происшествия, которое произошло 15 ноября, опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как автомобиль пролетел сквозь здание, перелетел через забор и «припарковался» на дереве. Устранять последствия аварии начали уже утром. Чтобы поставить автомобиль на землю, пришлось задействовать спецтехнику. Информации о состоянии водителя транспортного средства, а также наличии других участников ДТП нет.

Напомним, утром 11 ноября на Дмитровском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, в котором приняли участие 16 транспортных средств, в том числе два самосвала и бензовоз. Причиной стала гололедица после выпавшего снега. Движение по шоссе пришлось перекрыть на несколько минут, однако его восстановили после работы дорожных служб. О пострадавших в массовом столкновении автомобилей не сообщалось.

ДТП,Видео,
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