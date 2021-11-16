Автомобиль протаранил здание администрации в Крыму

Автомобиль на большой скорости врезался в здание администрации в поселке Николаевка Симферопольского района в Крыму. Видеозапись происшествия, которое произошло 15 ноября, опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как автомобиль пролетел сквозь здание, перелетел через забор и «припарковался» на дереве. Устранять последствия аварии начали уже утром. Чтобы поставить автомобиль на землю, пришлось задействовать спецтехнику. Информации о состоянии водителя транспортного средства, а также наличии других участников ДТП нет.