Автомобиль протаранил здание администрации в Крыму

Автомобиль на большой скорости врезался в здание администрации в поселке Николаевка Симферопольского района в Крыму. Видеозапись происшествия, которое произошло 15 ноября, опубликовал телеканал «360».
На кадрах видно, как автомобиль пролетел сквозь здание, перелетел через забор и «припарковался» на дереве. Устранять последствия аварии начали уже утром. Чтобы поставить автомобиль на землю, пришлось задействовать спецтехнику. Информации о состоянии водителя транспортного средства, а также наличии других участников ДТП нет.
Напомним, утром 11 ноября на Дмитровском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, в котором приняли участие 16 транспортных средств, в том числе два самосвала и бензовоз. Причиной стала гололедица после выпавшего снега. Движение по шоссе пришлось перекрыть на несколько минут, однако его восстановили после работы дорожных служб. О пострадавших в массовом столкновении автомобилей не сообщалось.