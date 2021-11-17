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Движение трамваев на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов восстановлено

Агентство «Москва»иещё 3
1 час назад

Движение трамваев маршрутов №14, 26, 39, которые задерживались на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов по техническим причинам, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Восстановлено движение трамваев на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов по техническим причинам задерживались трамваи №14, 26, 39. Маршруты были временно изменены.

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