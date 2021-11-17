Движение трамваев на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов восстановлено

Движение трамваев маршрутов №14, 26, 39, которые задерживались на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов по техническим причинам, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.