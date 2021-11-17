В крупной аварии на МКАД погиб россиянин

На внешней стороне 77-го километра МКАД в смертельное ДТП попали шесть машин, среди которых две грузовых и четыре легковых. Об этом сообщил Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС, в результате аварии с участием шести автомобилей погиб один человек — он находился в салоне грузовика.

В Дептрансе добавили, что на месте ДТП работают оперативные службы города. Движение ограничено по трем полосам из пяти.

Ведомство рекомендовало столичным водителям выбирать пути объезда.