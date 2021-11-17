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Водитель разрезанной пополам машины чудом выжил после столкновения с поездом

Газета.Ru
1 час назад

Житель США чудом остался жив после того, как попал в ДТП с поездом, пишет LADBible. Мужчина пересекал на машине железнодорожные пути, но не заметил несущегося поезда, отчего его авто разорвало пополам.

Водитель выжил после столкновения машины с поездом
Фото: WISN-TVWISN-TV

Александр Эванс, курьер Amazon, в свой день рождения 10 ноября развозил на фургоне заказы покупателям. Направляясь к одному из клиентов, 33-летний мужчина выбрал маршрут, в котором ему пришлось пересекать железнодорожные пути.

Подъехав к ним, водитель обратил внимание, что видимость на переезде ограничена. Не убедившись в безопасности маневра, Эванс выехал на пути и понял: ему навстречу едет поезд, которого он не видел.

«Я услышал длинный звуковой сигнал, похожий на гудок поезда, и нажал на педаль газа», — рассказал мужчина.

Впрочем, было уже поздно. Локомотив врезался в фургон американца, разорвав машину на две части. К счастью, мужчина остался жив и не пострадал. Сам он думает, что это чудо. Такого же мнения придерживается и его супруга.

«Я благодарю Бога, что он защитил моего мужа. Этот день рождения мог быть для него последним, но Бог решил иначе», — прокомментировала женщина.

Ранее мужчина из Венгрии лег под поезд, чтобы получить страховые выплаты, но вместо этого получил тюремный срок.

ДТП,Александр Эванс,Amazon,Локомотив,
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