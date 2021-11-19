Германия лидирует в ЕС по числу смертей на дорогах

Германия вышла на первое место в списке стран Европейского союза по количеству смертей на автомобильных дорогах. Это следует из свежего отчета Европейской комиссии по ДТП за 2020 год.

В прошлом году на дорогах Германии погибло 2,7 тыс. человек, что на 11% меньше, чем в 2019-м. В антирейтинге она обогнала двух прежних лидеров — Францию и Италию.

В этих двух странах смертность снизилась сильнее и составила 2,5 тыс. и 2,4 тыс. человек (-22% и -25% соответственно).

Между Францией и Италией по итогам 2020-го на третьем месте расположилась Польша (2,5 тыс. погибших; -14%). Больше тысячи человек за год также погибло только в Румынии (1,6 тыс.; -12%) и Испании (1,4 тыс.; -22%).

Десятку стран Евросоюза с наибольшим количеством жертв автоаварий дополнили Греция (579 чел.; -16%), Португалия (536 чел.; -22%), Чехия (518 чел.; -16%) и Нидерланды (515 чел.; -12%). В каждой из других стран скончалось меньше 500 человек.

Всего в странах ЕС на дорогах в 2020 году погибло 18,8 тыс. человек, что на 17% (или 4 тыс. меньше) по сравнению в 2019 годом. За последние десять лет смертность снизилась на 36%.