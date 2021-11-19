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Экс-глава хоккейного ЦСКА отдал машину в счет долга и угнал ее

Газета.Ru
4 часа назад

Бывший директор московского хоккейного клуба ЦСКА, 57-летний Андрей Румянцев, отдал свой Porsche в счет долга, после чего угнал машину у нового владельца. Об этом пишет Mash.

Экс-глава хоккейного ЦСКА отдал машину в счет долга и угнал ее
Фото: breakingmash/Telegrambreakingmash/Telegram

Сообщается, что Румянцев одолжил у 32-летнего Кирилла Фроловича 4,4 млн рублей. Позже вместо денег он предложил Фроловичу покрыть долг спорткаром Porsche Panamera.

Когда мужчины подписали договор купли-продажи, Румянцев сказал, что заберет из салона машины личные вещи. Вместо этого он сел за руль Panamera и уехал. Экс-директор хоккейного клуба на связь больше не выходил, пострадавший Фролович обратился в полицию.

ДТП,Porsche Panamera,Porsche,Андрей Румянцев,ЦСКА,
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