Экс-глава хоккейного ЦСКА отдал машину в счет долга и угнал ее

Бывший директор московского хоккейного клуба ЦСКА , 57-летний Андрей Румянцев , отдал свой Porsche в счет долга, после чего угнал машину у нового владельца. Об этом пишет Mash.

Сообщается, что Румянцев одолжил у 32-летнего Кирилла Фроловича 4,4 млн рублей. Позже вместо денег он предложил Фроловичу покрыть долг спорткаром Porsche Panamera .

Когда мужчины подписали договор купли-продажи, Румянцев сказал, что заберет из салона машины личные вещи. Вместо этого он сел за руль Panamera и уехал. Экс-директор хоккейного клуба на связь больше не выходил, пострадавший Фролович обратился в полицию.