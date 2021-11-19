Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Четыре машины столкнулись на Беговой улице в Москве

ТАССиещё 4
1 час назад

Движение транспорта по Беговой улице на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве затруднено из-за столкновения четырех автомобилей. Водителям рекомендуют объезжать место аварии через Ленинградский проспект, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Четыре машины столкнулись на Беговой улице в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На внешней стороне ТТК в районе д. 4 по Беговой ул. столкнулись четыре автомобиля, в том числе один грузовик. На месте работают оперативные службы города, информация о пострадавших уточняется", - говорится в публикации.

Движение свободно по одной полосе из трех. "Просим водителей, по возможности, объезжать место ДТП через Ленинградский проспект", - заключается в сообщении.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители