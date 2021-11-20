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Автобус опрокинулся в кювет в Нижегородской области

Москва24иещё 19
45 минут назад

В Нижегородской области опрокинулся в кювет автобус с пятью пассажирами, один из них в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Автобус опрокинулся в кювет в Нижегородской области
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что инцидент произошел на 199 километре автодороги Нижний Новгород-Саратов около 18:30.

"По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость движения и в результате заноса транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находилось 5 пассажиров и водитель", – говорится в сообщении.

Одного из пассажиров доставили в Починковскую ЦРБ. Других осмотрела бригада скорой помощи, в медицинской помощи они не нуждаются.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее автомобиль Ford Focus столкнулся с пассажирским автобусом СИМАЗ в Ивановской области. По предварительной информации, около 15:00 Ford Focus выехал на встречную полосу на автодороге Широково – Косогоры Фурмановского района и столкнулся с междугородним пассажирским автобусом.

ДТП,Ford Focus,ГИБДД,
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