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Появились подробности крупного ДТП на Кутузовском проспекте

Вечерняя Москваиещё 6
3 часа назад

В результате крупной аварии, которая произошла в субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

По данным ведомства, 15.10 мужчина за рулем BMW 6 серии во время движения по направлению в область выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В крупной аварии на МКАД погиб россиянин

В результате полученных травм водитель BMW скончался. Его пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время о других пострадавших информации нет.

— Движение в центр осуществляется во встречном направлении. Регулировочно-распорядительные действия осуществляют сотрудники ГИБДД, — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

До этого в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что движение в сторону центра Москвы ограничено на Кутузовском проспекте после ДТП.

Ранее источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что крупное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК.

Судя по кадрам, которые появились в Сети, от удара один человек вылетел на проезжую часть.

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