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Младенец погиб в ДТП в новой Москве

РИАМО
1 час назад

«Газель» сбила маму и двух детей на территории Николохованской деревни в новой Москве, 9-месячный мальчик, находившийся в коляске, погиб. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Младенец погиб в ДТП в новой Москве
Фото: © РИАМО, Александр Манзюк© РИАМО, Александр Манзюк

Дорожная авария произошла в 19:35. 4-х летний мальчик и мама результате ДТП получили незначительные травмы.

По предварительной информации, женщина с 2 детьми шла по дороге в попутном движению транспорта направлении.

Водитель «Газели» находится на месте аварии. Также на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

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